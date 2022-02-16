مهاجماً حكومة الكاظمي.. الاطار التنسيقي: ملزمة بـ 3 مسارات عاجلة بعد قرار

2022/02/16 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، اليوم الاربعاء، بان حكومة الكاظمي ملزمة بـ3 مسارات عاجلة بعد قرار المحكمة الاتحادية.وقال المعموري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "قرار المحكمة الاتحادية يوم امس بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان اعادة الثروة الوطنية لوضعها الطبيعي بان تدار من جهة مركزية لان الثروة للشعب بكل مكوناته مؤكدا بان القرار اعادة الهيبة والسيادة في ملف سيادي تعرض لانتهاكات منذ 13 سنة".واضاف، انه "بعد قرار الاتحادية والذي نعتبره انهى وضع غير صحيح استمر سنوات وتسبب في هدر مالي كبير جدا وضرب مبدا العدالة في توزيع الثروات بات على حكومة الكاظمي باعتبارها جهة تنفيذية ان تسارع في تنفيذ 3 مسارات مهمة هي منع بيع النفط خارج وزارة النفط الاتحادية وفتح تحقيق في بيع النفط لاسرائيل والكشف عن اموال النفط التي تم بيعها من كردستان واين ذهبت خلال 13 سنة".واشار الى ان "الحكومة ملزمة بتنفيذ قرارات الاتحادية مؤكدا بان على الاقليم ان يدرك بان ادارته لملف النفط والغاز خطا وتجاوز على بنود الدستور الذي اعطى صلاحية ان يكون التعامل مع الثروات حصري للحكومة الاتحادية".

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