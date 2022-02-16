كتلة البارتي تنعى النائب السابق عادل نوري

2022/02/16 | 11:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، النائب السابق عضو كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني عادل نوري الذي وافته المنية صباح اليوم.

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وذكر المكتب الإعلامي للكتلة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 شباط 2022)، ان "رئيس واعضاء الكتلة تقدموا بخالص العزاء لذوي الراحل، داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله، وذويه الصبر والسلوان".

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