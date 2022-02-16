الصدر يستقبل السفير الأمريكي في بغداد

2022/02/16 | 11:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد حسين الصدر، اليوم

الأربعاء، السفير الامريكي لدى بغداد،

ماثيو تولر.

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