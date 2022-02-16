2022/02/16 | 11:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزاملي يترأس جلسة لمناقشة آفة المخدرات في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/16 | 11:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يترأس جلسة لمناقشة آفة المخدرات في العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يترأس جلسة لمناقشة آفة المخدرات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).