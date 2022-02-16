مبابي يعلق على مستقبله بعد الانتصار على ريال مدريد

2022/02/16 | 11:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، أنه يشعر بالسعادة باللعب مع باريس سان جيرمان، وأنه لم يحسم مستقبله مع ناديه الفرنسي، وسط تكهنات مستمرة حول قرب انتقاله إلى ريال مدريد.وقال مبابي لمحطة موفيستار التلفزيونية بعد الفوز بهدف في الوقت بدل الضائع: “لم أحدد مستقبلي بعد، أنا ألعب في باريس سان جيرمان، […]

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