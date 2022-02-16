الزاملي يترأس جلسة نقاشية تخص المخدرات

2022/02/16 | 12:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاربعاء، خلال جلسة نقاشية مع الوزارت والجهات المعنية، آفة المخدرات في العراق.

وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي لمجلس النواب، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ترأس جلسة نقاشية الان، بعنوان (آفة المخدرات في العراق ..



الواقع والحلول)".

وأضاف البيان، أن "الجلسة النقاشية كانت بحضور الوزارات و المؤسسات والجهات المعنية".

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