شاهد بالفيديو.. تل ابيب تحشد ضد طهران في الخليج العربي

2022/02/16 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nonh229jBg4

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