القبض على قاتلة في بغداد

2022/02/16 | 12:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على قاتلة في احد مناطق العاصمة.وقالت المديرية في بيان، إن “مفارزها تمكنت في مكتب حسينية المعامل من القاء القبض على متهمة اقدمت على قتل شخص بالاشتراك مع زوجها”.وأضافت ان “المفارز تمكنت من خلال جمع المعلومات عن الحادث من القاء القبض عليهما واتخذت […]

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