وفد أمني يصل الى قاعدة عين الأسد

2022/02/16 | 12:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوفد عقد اجتماع في مقر قيادة عمليات الجزيرة.

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