نائب: اقليم البصرة مطلب دستوري وشعبي



نائب: اقليم البصرة مطلب دستوري وشعبي
2022/02/16 | 12:11 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد..

اعتبر النائب عن محافظة البصرة علي عبد الستار، الاربعاء ، أن تحويل محافظة البصرة إلى إقليم هو مطلب للشعب البصري بشرطه وشروطه ، مبينا أن هناك حقوق واجبة التنفيذ من قبل الحكومة المحلية .

وقال عبد الستار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “إقليم البصرة هو مطلب وإجراء دستوري وقانوني بشرطه وشروطه”، مبينا ان […]

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