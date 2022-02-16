نائب: اقليم البصرة مطلب دستوري وشعبي

2022/02/16 | 12:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اعتبر النائب عن محافظة البصرة علي عبد الستار، الاربعاء ، أن تحويل محافظة البصرة إلى إقليم هو مطلب للشعب البصري بشرطه وشروطه ، مبينا أن هناك حقوق واجبة التنفيذ من قبل الحكومة المحلية .وقال عبد الستار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “إقليم البصرة هو مطلب وإجراء دستوري وقانوني بشرطه وشروطه”، مبينا ان […]

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