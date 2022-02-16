2022/02/16 | 12:11 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد..
اعتبر النائب عن محافظة البصرة علي عبد الستار، الاربعاء ، أن تحويل محافظة البصرة إلى إقليم هو مطلب للشعب البصري بشرطه وشروطه ، مبينا أن هناك حقوق واجبة التنفيذ من قبل الحكومة المحلية .
وقال عبد الستار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “إقليم البصرة هو مطلب وإجراء دستوري وقانوني بشرطه وشروطه”، مبينا ان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: اقليم البصرة مطلب دستوري وشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعتبر النائب عن محافظة البصرة علي عبد الستار، الاربعاء ، أن تحويل محافظة البصرة إلى إقليم هو مطلب للشعب البصري بشرطه وشروطه ، مبينا أن هناك حقوق واجبة التنفيذ من قبل الحكومة المحلية .
وقال عبد الستار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “إقليم البصرة هو مطلب وإجراء دستوري وقانوني بشرطه وشروطه”، مبينا ان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: اقليم البصرة مطلب دستوري وشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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