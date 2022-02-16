ممثل أفلام

2022/02/16 | 12:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الممثل تيريز غيبسون، الذي اشتهر بدوره في أفلام "Fast & Furious"، خبر وفاة والدته، بريسيلا موراي، بعد معاناتها من فيروس كورونا والالتهاب الرئوي.

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