القبض على 4 متهمين وضبط عجلات ودراجات في بغداد

2022/02/16 | 12:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على اربع متهمين بقضايا مختلفة وضبط عجلات ودراجات في بغداد.وقالت الوزارة في بيان، إنه “نفذت مفارز شرطة نجدة بغداد ممارسات امنية في عموم العاصمة تمكنت خلالها من القبض على اربعة متهمين، تنوعت قضاياهم بين المخدرات وحيازة السلاح غير المرخص، فضلا عن ضبط عجلات ودراجات نارية […]

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