خبير اقتصادي يحدد

2022/02/16 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد، اليوم الأربعاء، ان تحديد سعر برميل النفط في الموازنة يجب ان يكون متشائما استعدادًا لاسوء الظروف.

وقال محمد في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "تقدير الموازنة يجب ان يكون دائمًا اعلى من مواردها "، مبينًا انه "من ضمن تقديرات الموازنات السابقة هو استلام 250 الف برميل من اقليم كردستان ولكن هذه الكميات لم تسلم الى الحكومة الاتحادية وبالتالي يتم سد العجز من فرق السعر الحقيقي والمقدر".

وأضاف ان "وصول اسعار النفط الى 95 دولار للبرميل فانه مؤقت والعوامل الخارجية هي من تتحكم بسعر النفط وليس العوامل الداخلية فليس هنالك ضمان ان يستمر هذا السعر لفترة طويلة خصوصًا في ظل التقلبات الحالية لأسعار النفط".

وتابع محمد، ان "التقدير الوسطي لسعر البرميل هو افضل التقديرات وفي حال تحققت وفرة في الموازنة فانها تذهب لسد العجز او الذهاب الى موازنة تكميلية لانجاز المشاريع التي لم يتم اكمالها بشكل نهائي "مشيرا الى ان "تحديد سعر البرميل في الموازنة بـ50 دولار هو سعر معقول ومناسب لظروف سوق النفط العالمي".

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