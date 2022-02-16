كلوب: صلاح وماني تعافيا سريعاً لأنهما لا يشربان الخمر

2022/02/16 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

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اكد الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، أن سبب تعافي لاعبَي الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني السريع عقب كأس إفريقيا في الكاميرون أنهما "لا يشربان الخمر".

كلوب أوضح خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة التي ستجمعه الأربعاء 16 فبراير/شباط بفريق إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا قائلاً: "صلاح وماني لا يشربان الخمر على الإطلاق".

كما قال مدرب ليفربول خلال المؤتمر الصحفي: "لقد كانا لائقين في اليوم التالي لنهائي أمم إفريقيا، كلا اللاعبين من قوى الطبيعة، ويتعافيان بسرعة كبيرة..



لم أتفاجأ بهذا على الإطلاق".

واضاف كلوب للصحفيين إنه "وضع جيد ويساعد في أن يكون لدينا خيارات وحلول لمشاكل مختلفة.



نحتاج إلى لاعبين في كامل لياقتهم لهذه المباراة، ولكن الأهم من ذلك هو أنه يمكننا التغيير خمس مرات في المباراة"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح شارك بديلاً في مباراة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وذلك بعد يومين من عودته من الكاميرون، ثم بدأ أساسياً في لقاء بيرنلي الأحد 13 فبراير/شباط الذي انتهى بفوز الريدز بهدف دون رد.

أما ماني الذي وصل إلى ليفربول الأربعاء الماضي قادماً من السنغال بسبب الاحتفال ببطولة أمم إفريقيا التي حصل عليها بالفوز على مصر بركلات الترجيح، فقد شارك أساسياً في مباراة الأحد أيضاً.

وخلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي أثار حديث محمد صلاح، عن عدم رغبته في شرب الخمور دون ذكر تحريمها صراحة، جدلاً واسعاً ومقارنة مع تصريح لمواطنه النجم الكروي المعتزل محمد أبو تريكة "الماجيكو" ضد المثليين جنسياً مؤخراً.

الجدل الذي شهدته منصات التواصل جاء عقب بث لقاء محمد صلاح "مو" مع الإعلامي المصري عمرو أديب، والذي تطرق لأمور عدة كروية واجتماعية بينها إمكانية إجباره على شرب الخمر بالخارج، قبل أن ينفي صلاح ذلك، ويؤكد أن نفسه لا ترغب في تجربتها.

هذه الإجابة من بين حوار امتد لأكثر من ساعة، ركز عليها فريق قاد هجوماً بمنصات التواصل ضد حديث صلاح، مقابل آخر دافع بصلابة عنه، ووسط هذا الجدل أصدرت دار الإفتاء المصرية تصريحاً، يؤكد تحريم الخمور.

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