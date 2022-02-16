العمل تستحصل موافقة وزارة الصحة لتفعيل الرعاية الصحية المجانية لمستفيدي هيئة الحماية

2022/02/16 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، انها استحصلت موافقة وزارة الصحة لتفعيل الرعاية الصحية المجانية لمستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "تمكنت من استحصال موافقة وزارة الصحة على اعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من الحاصلين على بطاقات(كي كارد) والاشخاص من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ممن لديهم تقارير طبية صادرة من اللجان الطبية من اجور المراجعة واجور الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية الحكومية بعد ابراز مايؤيد ذلك".

واضافت ان "هذه الخطوة تمت بعد مفاتحة دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة التابعة لهيئة الحماية في وزارة العمل دائرة التخطيط وتنمية الموارد في وزارة الصحة وتواصلهما المستمر بغية تسهيل اجراءات الخدمات الصحية للفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية وتفعيل الرعاية الصحية المجانية للاسر المتعففة".

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