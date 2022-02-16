وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان: تعلن خبر سار عن مياه السدود

2022/02/16 | 12:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف وكيل وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان كريم سليمان، الأربعاء، عن ارتفاع مناسيب المياه في ثلاثة سدود نتيجة الأمطار والثلوج التي هطلت شمال العراق.وقال سليمان في حديث صحفي له إن “الثلوج والأمطار التي سقطت على محافظات الإقليم خلال فصل الشتاء الحالي، رفعت مناسيب المياه بشكل ملحوظ في سدود (دربندخان ودوكان ودهوك)”.وتابع، …

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