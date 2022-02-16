الحلبوسي يتوجه إلى مصر اليوم

2022/02/16 | 12:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفادت صحيفة “الصباح” الرسمية، الأربعاء، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيتوجه إلى مصر، لرئاسة وفد العراق المشارك في أعمال اجتماعات المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي.وأوضحت الصحيفة في خبرها، أن المؤتمر “سيعقد بالقاهرة غداً الخميس ويستمر يومين، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية”.وأضافت، أن “زيارة الحلبوسي إلى القاهرة ستتضمن أيضا …

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