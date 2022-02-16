بايدن وماكرون يحققان في إعلان روسيا بدء سحب قواتها من الحدود

2022/02/16 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفق الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ،اليوم الاربعاء، على ضرورة التحقق من إعلان روسيا بدء سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا.

وذكر البيت الأبيض إن الرئيسين بحثا خلال اتصال هاتفي جهود الردع الجارية بالتنسيق مع الحلفاء، بما في ذلك الاستعداد لفرض عواقب مشددة وتعزيز الموقف الدفاعي في الجناح الشرقي لحلف الناتو.

من جهتها ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان إن بايدن وماكرون اتفقا على التنسيق التام في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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