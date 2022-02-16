موظفو الخطوط الجوية يهددون باضراب شامل

2022/02/16 | 12:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..وجه موظفو شركة الخطوط الجوية العراقية ، الأربعاء، اتهامات لكل من مدراء المالية والقانونية بتسويف مطالبهم المشروعة، مهددين بتنفيذ إضراب شامل عن العمل في 25 من الشهر الجاري احتجاجا على مخالفات وملفات فساد اثرت على عمل الشركة.وقال مسؤول رابطة الطيارين محمد إحسان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اي التفاف على مطالبنا المشروعة […]

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