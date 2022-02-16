صحفية يمنية تتهم الإمارات بمنع منظمات دولية الاطلاع على السجون السرية

2022/02/16 | 12:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اتهمت الكاتبة والصحفية اليمنية اكرام المحاقري، الاربعاء ، الإمارات بعدم السماح للمنظمات الدولية الكشف عن السجون السرية .وقالت المحاقري في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الإمارات تخفي الكثير من المعتقلين اليمنيين وان تلك السجون القسرية موجودة في دولة الإمارات وفي محافظات يمنية محتلة”.وأضافت أن “الامارات تتهرب من اي صفقة لتبادل الاسرى حتى […]

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