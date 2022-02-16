مدرب المنتخب الوطني يغادر إلى أوروبا نهاية الشهر الحالي

2022/02/16 | 12:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يغادر مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم عبد الغني شهد، إلى قارة أوروبا نهاية الشهر الحالي من أجل اكتشاف وضم لاعبين مغتربين جدد.وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال، طلب من المدرب الجديد عبد الغني شهد، السفر إلى القارة الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة، […]

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