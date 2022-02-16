تدشين خط ناقل للنفط الخام بطاقة 50 الف برميل يوميا لتجهيز محطات الكهرباء في ذي قار

2022/02/16 | 12:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت شركة نفط ذي قار عن تدشين انبوب ناقل للنفط الخام من محطة عزل غاز الناصرية الى محطتي كهرباء الناصرية المركبة والحرارية بطول 54 كم.

وقال بيان للشركة ان تنفيذ العمل من قبل شركة نفط البصرة ضمن عقد لها مع شركة منافذ العراق كشريك مقاول يتضمن تجهيز المحطات الكهربائية بالوقود اللازم لتشغيلها حسب التوجيهات الوزارية.

واشار الى ان الطاقة التصميمية لهذا المشروع تبلغ 50 الف برميل يومياً وبواقع 30 الفاّ برميل للمحطة الحرارية و 20 الف برميل للمحطة المركبة الجديدة.

واوشح ان عملية الضخ الأولي تمت بنجاح ويتم الآن رفع عمليات الضخ للوصول الى الهدف النهائي وهو ضمان تدفق الوقود الى هذه المحطات بشكل دائم ومستمر.

وتابع ان التشغيل النهائي للمشروع سيبدأ بعد ربط منظومة العدادات خلال الايام القليلة المقبلة.

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