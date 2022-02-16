2022/02/16 | 12:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي ..قرار المحكمة الاتحادية يعد اهم قرار) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي ..قرار المحكمة الاتحادية يعد اهم قرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).