دولة القانون: الكاظمي يخشى تطبيق قرار الاتحادية بشأن نفط كردستان

2022/02/16 | 13:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، الاربعاء، وجود خشية من قبل رئيس الوزراء المنتيهة ولايته مصطفى الكاظمي بشأن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بعدم امكانية تصدير اقليم كردستان النفط خارج صلاحية بغداد، مبينا ان مطالبة حكومة كردستان باعادة جميع اموال النفط المصدر الى الحكومة الاتحادية.وقال المالكي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “قرار […]

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