كربلاء تؤمن الحماية للمنقبين الآثاريين في المحافظة

2022/02/16 | 13:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة حماية الآثار و التراث تعمل على تأمين الحماية اللازمة للمنقبين في ناحية الحسينية.

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