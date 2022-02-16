الكتلة الصدرية ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في بناية البرلمان

2022/02/16 | 13:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند الساعة الواحدة بعد الظهر (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن مؤتمر صحفي ستعقده الكتلة الصدرية في البرلمان.

وذكرت الدائرة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "نود أن ننوه لَكُم بأن الكتلة الصدرية النيابية ستعقد مؤتمرًا صحفيًا عند الساعة الواحدة بعد الظهر في بناية مجلس النواب".

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