هجوم سيبراني شرس على أوكرانيا

2022/02/16 | 13:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الاربعاء، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني “غير مسبوق”، مؤكدة أنه لا يزال مستمرا.وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية إن المهاجمين نجحوا في اكتشاف نقاط الضعف في التعليمات البرمجية.وأضافت أن موقعها يستعين بشبكات أميركية في انتظار حل مشكلة “القرصنة الإلكترونية”.وقالت كييف، إن موقع وزارة الدفاع الأوكرانية ومصرفيين حكوميين تعرضا لهجوم إلكتروني.[…]

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