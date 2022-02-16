أسعار النفط تعاود الارتفاع.. وبرنت يتخطى 92 دولارا

2022/02/16 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت أسعار النفط ،اليوم الأربعاء، ارتفاعاً بعد خسائر فادحة تكبدتها أسعار الذهب الأسود أمس، وانحسار مخاوف المستثمرين حول غزو روسي مزعوم لأوكرانيا.

و ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.31% إلى 92.36 دولارًا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.17% إلى 93.44 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وتكبدت أسواق النفط خسائر فادحة الثلاثاء وفق “روسيا اليوم”؛ حيث هبط خام “برنت” إلى ما دون مستوى 95 دولارًا للبرميل؛ فيما تراجع “خام غرب تكساس الوسيط” دون 94 دولارًا للبرميل.

وعلى الرغم من التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق النفط مؤخرًا؛ فإن أسعار النفط لا يزال يتم تداولها قُرب أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014؛ في ظل توقعات بأن الطلب سيتجاوز معروض النفط هذا العام.

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