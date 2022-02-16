ذي قار.. محتجون يغلقون مؤسسات حكومية بسبب سوء الخدمات

2022/02/16 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم عشرات المتظاهرين ،اليوم الاربعاء، في قضاء سيد دخيل على قطع الطريق الرئيس الرابط بين الناصرية وقضاء الجبايش احتجاجا على سوء الخدمات.

وذكر مراسل التغيير أن المتظاهرين أغلقوا قائممقامية قضاء سيد دخيل, ودائرة الري في القضاء احتجاجا على شح المياه ونقص الخدمات، وطالب المتظاهرون محافظ ذي قار بوضع حلول فورية لأزماتهم، وهددوا بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

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