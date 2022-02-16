الحلبوسي سيشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

2022/02/16 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر أن يتوجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى مصر ،اليوم الاربعاء، لرئاسة وفد العراق المشارك في أعمال اجتماعات المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد بالقاهرة غدا الخميس ويستمر يومين.

وستتضمن زيارة الحلبوسي إلى القاهرة أيضا حضوره المؤتمر الرابع للبرلمان العربي بمشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي ينطلق يوم السبت المقبل.

ويبحث رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي التي تعقد تحت عنوان التضامن العربي، عدداً من القضايا التي تشهدها المنطقة العربية، لاسيما ما تواجهه من تحديات ومستجدات سياسية وأمنية واقتصادية.

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