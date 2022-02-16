محكمة كويتية تلغي تجريم

2022/02/16 | 13:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الدستورية في الكويت بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء (العقوبات)، والتي تجرم التشبه بالجنس الآخر، وذلك ل"غموضها"، بحسب ما نقلته صحيفة "الأنباء" عن قرار المحكمة.

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