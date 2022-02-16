2022/02/16 | 13:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور عامين على انتشار جائحة فيروس كورونا، لا تزال شركات الطيران مجبرة على تشغيل "رحلات أشباح" فارغة أو شبه فارغة من أجل التمسك بخانات المطار المرغوبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إليكم السبب وراء تشغيل شركات الطيران لـ"رحلات الأشباح" الفارغة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إليكم السبب وراء تشغيل شركات الطيران لـ"رحلات الأشباح" الفارغة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).