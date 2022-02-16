2022/02/16 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصدر يصدر بياناً بشأن سعر صرف الدولار - عاجل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يصدر بياناً بشأن سعر صرف الدولار - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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