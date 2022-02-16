2022/02/16 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الديناعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، مقتل عنصرين بداعش وتدمير 3 مضافات بعملية أمنية في صلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "استمراراً للعمليات الاستباقية التي تنفذها القوات المسلحة العراقية، شرعت قيادة عمليات صلاح الدين من خلال قوة من لواء المغاوير وقوة من لواء 22 الحشد الشعبي وباسناد من القوة الجوية، بتنفيذ عملية نوعية في جبال حمرين حيث تم قتل عنصرين من عصابات داعش".واضافت: "كما تم تدمير 3 مضافات و3 عبوات".

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