بسبب خطأ طبي.. وفاة محكوم بسجن الناصرية

2022/02/16 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بوفاة محكوم بسجن الناصرية المركزي.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، ان " محكوما يبلغ من العمر 63 عاما يقضي محكوميته داخل سجن الناصرية المركزي توفي صباح اليوم".

واضاف ان "الوفاة حدثت بعد اجراء عمليه له حدث فيها خطا طبي".

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