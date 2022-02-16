الاطار: خطوات معدودة تفصلنا عن اعلان التحالف الشامل مع التيار

2022/02/16 | 13:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف النائب عن الاطار التنسيقي محمد البلداوي، الاربعاء، عن وجود تقارب سياسي جديد بين الاطار والتيار الصدري، مبينا ان خطوات قليلة معدودة تفرقنا عن اعلان اتفاق شامل.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاطار التنسيقي والتيار الصدري متقاربان الى مستوى جيد خلال المفاوضات والتواصل اليومي بين الطرفين وتفصلهما خطوات قليلة عن اعلان اتفاق شامل […]

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