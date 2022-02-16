2022/02/16 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ،اليوم الاربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر بيان صادر عن حكومة ان الجانبين بحثا التطورات والمستجدات في العراق، والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز العلاقات ، بما يسهم في تطويرها وتنميتها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

هذا واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك، وفقا للبيان.

وعلى هامش زيارته إلى قطر، اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطوير العلاقات بين قطر وإقليم كردستان في مجال الطاقة والغاز الطبيعي وتعزيز آفاق التعاون بين الجانبين, كما استعرض الجانبان تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني وآل ثاني يبحثان الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البارزاني وآل ثاني يبحثان الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).