تعرف على مواعيد مباريات الجولة 22 من الدوري الممتاز بكرة القدم

2022/02/16 | 13:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، عن مواعيد مباريات الجولة 22 من الدوري الممتاز.وستنطلق الجولة يوم السبت المقبل بإقامة خمس مباريات، حيث سيواجه الكهرباء فريق النجف عند الساعة الثانية ظهراً وفي ذات التوقيت يواجه سامراء فريق الصناعة ويلاعب زاخو فريق الميناء ويلاقي الكرخ فريق النفط وفي ختام مباريات السبت، سيواجه الطلبة فريق الديوانية […]

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