2022/02/16 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر: على الأمن الاقتصادي معاقبة كل من يسعى لرفع أسعار السلع التي يحتاجها الشعب

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