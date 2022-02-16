الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى اتخاذ “إجراءات ملموسة” لخفض التصعيد

2022/02/16 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

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دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ،اليوم الاربعاء، روسيا لاتخاذ إجراءات ملموسة تظهر تراجع التصعيد بشأن أوكرانيا الذي يهدد السلام والأمن في اوروبا.

وقال ميشال أمام البرلمان الأوروبي ان هذا هو شرط قيام حوار سياسي صادق ولايمكن اعتماد الدبلوماسية إلى ما لا نهاية، بينما يقوم الجانب الآخر بتحشيد القوات.

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