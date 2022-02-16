الكهرباء تحدد موعد تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة في 5 محافظات

2022/02/16 | 13:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حددت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، موعد تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة في 5 محافظات، فيما أشارت إلى أن تسديد ديون استيراد الغاز ستكون على دفعات خلال ثلاث سنوات.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى “بعد التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بمشروع الطاقة البديلة مع أكبر الشركات العالمية، يستلزم أن تستكمل الاجراءات الإدارية والقانونية والتمويل وثم يصار الى عقد شراكة وعقد تنفيذ ومن ثم عقد شراء طاقة”، مبيناً أن “هذه المتعلقات الادارية والقانونية والتمويلية في طور الانجاز ومن ثم سيبدأ الشروع بالعمل”.

وأضاف أنه “تم تحديد المحافظات التي سيقام عليها مشروع الطاقة البديلة وتم تحديد كمية الطاقة التي سيتم انجازها”، مشيراً الى أن “هذه الاتفاقيات سبقت اتفاقيات حكومية، وسيتم الشروع بالعمل فور أستكمال هذه الاجراءات”.

وعن تسديد ديون استيراد الغاز، أوضح موسى، أن “مجلس الوزراء عالج هذه الجزئيات من خلال قرار مجلس الوزراء ،إذ أوعز رئيس الوزراء الى الجهات المعنية باسترداد مستحقات الجانب الإيراني على دفعات متساوية خلال ثلاث سنوات”، لافتاً الى أن “هنالك ملياراً و692 مليون دولار عن قيمة ديون مستحقة واجبة الدفع للجانب الايراني”.

وتابع أن “وفد حكومي من وزارة الكهرباء اجرى زيارة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية لبحث اعادة اطلاقات الغاز بالشكل الذي يناسب مع حاجة الكهرباء ومن ثم تسديد هذه المستحقات”، موضحاً أن “الوفد مكلف بنقل قرار مجلس الوزراء بسداد الديون الواجبة الدفع، فضلاً عن جدولة دفع المستحقات كاملة عن قيمة الغاز المجهز الحالي ومن ثم يبدأ العراق استعداده ليوقع وفق خمس سنوات قادمة”.

ولفت موسى الى أن “الحاجة مازالت قائمة للغاز الايراني في ظل عدم اكتمال الخطة الوقودية التي تعمل عليها وزارة النفط”.

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