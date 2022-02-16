تفاؤل اسرائيلي بالعرب.. سؤال وجواب

2022/02/16 | 13:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مراقب‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬يستمد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نفتالي‭ ‬بينيت‭ ‬تفاؤله‭ ‬المفرط‭ ‬بإمكانية‭ ‬قيام‭ ‬تحالفات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عربية‭ ‬بما‭ ‬يشكل‭ ‬هيكلا‭ ‬إقليميا‭ ‬جديدا‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬عرب‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المعتدلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والوقوف‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الأعداء‭ ‬الذين‭ ‬يثيرون‭ ‬الفوضى‭ ‬والإرهاب،‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬الى‭ […]

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