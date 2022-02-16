2022/02/16 | 13:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عرض الرئيس جمال عبد الناصر على العالم بالفلسفة أحمد لطفي السيد أن يكون أول رئيس لجمهورية مصر العربية فاعتذر. وعرضت الحكومة الإسرائيلية بعد وفاة حاييم وايزمان على العالم الفيزياوي اليهودي الصهيوني ألبرت أينشتاين أن يكون رئيسها فاعتذر.
يومها قال: إنه من الصعب أن أفهم المادة فكيف أستطيع أن أفهم ملايّين البشر؟!.
وعندما غادر الرئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رؤساء ليوم واحد-رباح آل جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يومها قال: إنه من الصعب أن أفهم المادة فكيف أستطيع أن أفهم ملايّين البشر؟!.
وعندما غادر الرئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رؤساء ليوم واحد-رباح آل جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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