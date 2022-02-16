‏رؤساء ليوم واحد-رباح آل جعفر

2022/02/16 | 13:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض‭ ‬الرئيس‭ ‬جمال‭ ‬عبد‭ ‬الناصر‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬بالفلسفة‭ ‬أحمد‭ ‬لطفي‭ ‬السيد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬لجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬فاعتذر‭.‬ ‏وعرضت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬حاييم‭ ‬وايزمان‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬الفيزياوي‭ ‬اليهودي‭ ‬الصهيوني‭ ‬ألبرت‭ ‬أينشتاين‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬رئيسها‭ ‬فاعتذر‭.‬يومها‭ ‬قال‭: ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬أفهم‭ ‬المادة‭ ‬فكيف‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أفهم‭ ‬ملايّين‭ ‬البشر؟‭!.‬ ‏وعندما‭ ‬غادر‭ ‬الرئيس‭ […]

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