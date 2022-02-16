الجسم المتوقع اصطدامه بالقمر بقايا صاروخ وملياردير أمريكي يعلن ثلاث مهمات فضائية

2022/02/16 | 13:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أثار‭ ‬نبأ‭ ‬التحطم‭ ‬المرتقب‭ ‬لبقايا‭ ‬صاروخ‭ ‬تابع‭ ‬لشركة‭ “‬سبايس‭ ‬اكس‭” ‬مطلع‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬على‭ ‬القمر‭ ‬بعدما‭ ‬تاه‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬لسنوات‭ ‬ضجة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬لكن‭ ‬تبيّن‭ ‬أن‭ ‬علماء‭ ‬الفلك‭ ‬أخطأوا‭ ‬التشخيص‭.‬ فبحسب‭ ‬خبراء،‭ ‬ستصطدم‭ ‬مخلفات‭ ‬صاروخية‭ ‬بالقمر‭ ‬فعلا‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬لكن‭ ‬خلافا‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬إعلانه‭ ‬سابقا،‭ ‬لن‭ […]

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