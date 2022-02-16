العراق يحتضن بطولة آسيا للقوس والسهم آيار المقبل

2022/02/16 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن رئيس الاتحاد العراقي المركزي للقوس والسهم سعد المشهداني، مشاركة 8 دول رسميا في بطولة كاس اسيا للقوس والسهم التي ستنطلق منافساتها في محافظة السليمانية شهر أيار المقبل.وقال المشهداني في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “ثماني دول أعلنت مشاركتها رسميا وهي كازاخستان وايران والهند وبنغلادش وباكستان وتركمانستان واليمن والأردن بعد […]

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