احباط عملية تهريب اكثر من 300 ألف قطعة ادوية في الانبار - عاجل

2022/02/16 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

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خلية الإعلام الأمني==========الاستخبارات العسكرية تحبط عملية تهريب اكثر من ٣٠٠ ألف قطعة ادوية مختلفة الانواع والمناشئ في الانبار==========ضمن مساعيها لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة واحباط عمليات التهريب التي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني ، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة من احباط عملية تهريب ١٦٥٠ كارتون يضم ٣٠٤٣٨٣ قطعة أدوية مختلفة الانواع والمناشئ مخبأة في شاحنة تحمل فاكهة البرتقال، بعد ان تم نصب كمين محكم لها على طريق السريع الرابط بين قضاء الفلوجة والعاصمة بغداد والقبض على سائقها، حيث تمت احالة العجلة والادوية والسائق الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية .==========١٦ شباط ٢٠٢٢

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