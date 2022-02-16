رصد طائرتين مسيرة ضمن مقتربات سجن الحوت المركزي - عاجل

2022/02/16 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، برصد طائرتين مسيرة ضمن مقتربات سجن الحوت المركزي في محافظة ذي قار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، أنه "تم رصد طائرتين مسيرة ضمن مقتربات سجن الحوت"، مؤكدا أنسحابها بعد التحليق لمدة من الزمن".وأضاف، أن "الجهات العليا اصدرت توجيها بفتح النار على الطائرات في حال رصد ي تحليق جديد".

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