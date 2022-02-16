بايدن يحذر روسيا من رد عنيف في حال الهجوم على أوكرانيا

2022/02/16 | 13:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنصدق ما تقوله روسيا لكننا سنحكم عليهم بناء على أفعالهم.

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