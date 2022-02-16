احباط عملية تهريب اكثر من 300 ألف قطعة ادوية في الانبار

2022/02/16 | 13:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن إحباط عملية تهريب اكثر من ٣٠٠ ألف قطعة ادوية مختلفة الانواع والمناشئ في الانبار.وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة من احباط عملية تهريب ١٦٥٠ كارتون يضم ٣٠٤٣٨٣ قطعة أدوية […]

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