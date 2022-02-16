أربيل ترفض أمرا قضائيا بتسليم إنتاجها النفطي إلى بغداد

2022/02/16 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، أمرا أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، يلزمها بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيها للحكومة المركزية.

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